Александр Большунов изменил отношение к отмене этапов Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением об отмене предолимпийских этапов Кубка мира. По его словам, он больше не считает проблемой решение Международной федерации лыжного спорта.

«Я много думал об отмене этапов Кубка мира, потому что всё-таки хотелось бороться на уровне. В начале сезона не так всё гладко получилось. Но после эта мысль отпустила, сконцентрировался уже на другом результате, который важнее», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски». Александр вошёл в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, которые стартуют 4 февраля.