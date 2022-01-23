Алексей Червоткин: съездить бы домой, психологически разгрузиться

Российский лыжник Алексей Червоткин поделился мыслями о подготовке сборной России к Олимпийским играм – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«После «Тур де Ски» отдохнули, пару дней провели полностью без тренировок. К счастью, и такое бывает у Бородавко. Но эти дни пролетели очень быстро. Приступили к новой работе, с новыми силами. Но если бы съездить домой, психологически разгрузиться… Наверное, не столько физически устаёшь, сколько эмоционально», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Червоткин – серебряный призёр Олимпиады-2018, призёр чемпионатов мира в эстафетах.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1183.

2. Александр Большунов (Россия) – 815.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 527.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 485.

5. Пол Голберг (Норвегия) — 470

9. Алексей Червоткин (Россия) – 337.