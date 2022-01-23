Российскую лыжницу Шалабоду дисквалифицировали на марафоне La Diagonela

Российская лыжница Елизавета Шалабода была дисквалифицирована, а её результат на 55-километровом лыжном марафоне La Diagonela аннулирован. Спортсменку, представляющую команду «Русская зима», дисквалифицировали за нарушение техники передвижения классическим стилем.



Двукратное нарушение спортсменкой классической техники было зафиксировано с помощью камеры, которую установили на снегоходе. Россиянка заняла в гонке 11-е место.



«Это дебютный сезон для спортсменки, всего вторая гонка, и мы считаем, что Лиза просто не справилась с волнением. Если на её предыдущей гонке — 62-километровом Пустерталере — мы не ставили перед ней каких-то серьёзных задач, то на этот раз проговаривали, чтобы она боролась за очки на спринтерском финише и вообще активнее вела себя в гонке. Сейчас Лиза очень сильно расстроена, переживает, что так произошло, но мы в команде уверены, что после этой неурядицы она обязательно станет сильнее и опытнее», — цитирует спортивного директора «Русской зимы» Андрея Тютерева «Лыжный спорт».