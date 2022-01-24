Клебо показал, как тренируется в отеле, чтобы не отстать от русских. Видео

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал, как совершает комплекс упражнений, находясь в гостиничном номере. Трёхкратный олимпийский чемпион делал упражнения на пресс, использовал кровать в качестве брусьев и отжимался. При этом норвежец пояснил, что он не хочет отставать от россиян.



«Это все упражнения, которые я могу сделать в комнате отеля. Все русские сходили в качалку. Мне было просто необходимо как следует поработать», — сказал Йоханнес Клебо.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Клебо считается фаворитом Олимпийских игр. В январе норвежец стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски», опередив россиянина Александра Большунова. Ранее Большунов два года подряд выигрывал «Тур де Ски».