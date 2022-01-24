Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо показал, как тренируется в отеле, чтобы не отстать от русских. Видео

Клебо показал, как тренируется в отеле, чтобы не отстать от русских. Видео
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал, как совершает комплекс упражнений, находясь в гостиничном номере. Трёхкратный олимпийский чемпион делал упражнения на пресс, использовал кровать в качестве брусьев и отжимался. При этом норвежец пояснил, что он не хочет отставать от россиян.

«Это все упражнения, которые я могу сделать в комнате отеля. Все русские сходили в качалку. Мне было просто необходимо как следует поработать», — сказал Йоханнес Клебо.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Клебо считается фаворитом Олимпийских игр. В январе норвежец стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски», опередив россиянина Александра Большунова. Ранее Большунов два года подряд выигрывал «Тур де Ски».

Новость по теме
«Фэйр-плей дня». Клебо отреагировал на поступок литовского биатлониста
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022