Йоханнес Клебо обратился к болельщикам перед Олимпийскими играми

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо записал видеообращение к болельщикам. Он обратился к ним перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай). Они будут проходить с 4 по 20 февраля.



«Олимпийские игры уже скоро. Мы начнём соревноваться через 14 дней. Как некоторые из вас помнят, мне не разрешено делать ролики во время Олимпиады. Четыре года назад Ула взял на себя эту роль. Так что я думаю попросить его сделать то же самое в Пекине. Пожалуй, он мог бы сделать ролики с мамой, папой, с собой, дедушкой и Ане. Мне бы хотелось посмотреть их реакции на Олимпиаде. Мне не разрешается публиковать ничего во время Олимпийских игр. Мы не увидимся до марта. Только в это время мне вновь будет разрешено что-то выкладывать в YouTube. Долго не будет никаких видео, но я надеюсь, что для вас это не проблема.



Мне не терпится начать Олимпиаду. Мы остановились в Сейзер Альм на 14 дней, и я предвкушаю поездку в Китай. Повсюду столько ковида, так что я испытываю небольшой стресс. Я проделал свою работу на максимуме. Предвкушаю начало Олимпиады. Забыл, что мне разрешено делать посты в «Инстаграме», так что следите за моим аккаунтом. А ещё мне позволили снимать в комнате отеля, но эти ролики всё равно нельзя будет публиковать до моего возвращения домой. Что ж, на этом всё. Увидимся на Олимпиаде. Готовимся к Играм и встречаемся через месяц», — сказал Клебо на своём YouTube-канале.