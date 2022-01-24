Российские болельщики обратились к Йоханнесу Клебо перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Российские болельщики оставили множество комментариев под видео, которое в своём YouTube-канале выложил трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо. Спортсмен рассказал, как он готовится к Олимпиаде-2022 в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля.

Вот что написали болельщики в комментариях:

«Удачи тебе на Олимпийских играх!.. Ты достойный соперник!»

«Желаю новых успехов, новых побед на лыжне».

«С нетерпением жду вашей схватки с Большуновым, благодаря вам интерес к лыжному спорту намного возрос. Сам начал тренироваться третий год и детей своих буду приучать к лыжам однозначно! Желаю удачи на Олимпиаде! Пусть победит сильнейший!»

«Хорошее видео, зачётное местечко, да и спортсмен ты мощный».

«Хорошее настроение веет от видоса и позитив. Значит, на ОИ всё будет потрясающе».

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