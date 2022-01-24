Вероника Степанова ответила на вопрос подписчицы, какие гонки она побежит на ОИ в Пекине

Лыжница сборной России Вероника Степанова ответила на вопрос подписчицы в «Инстаграме», поинтересовавшейся, какие гонки спортсменка побежит на Олимпиаде-2022 в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
«Вероника, вы уже знаете, какие гонки на ОИ побежите, кроме эстафеты?» — спросила подписчица.
«Спасибо за ваш интерес. Да, я знаю, но все вопросы/ответы относительно состава команды на гонки — исключительная компетенция руководства. И это правильно», — ответила Степанова в комментариях.
Помимо Степановой, в женскую сборную России на ОИ попали Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина. В мужскую команду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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