В сборной Норвегии по лыжным гонкам зафиксировали случай заражения коронавирусом

Тренер Арильд Монсен, который отвечает за подготовку спринтеров в сборной Норвегии по лыжным гонкам, заразился коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-релизе национальной федерации.

«Мы все вчера были в шоке. Кроме того, нам жутко жаль Арильда, оказавшегося в такой ситуации», — сказал менеджер команды Эспен Бьервиг.

Эйрик Мюр Носсум, тренер дистанционной группы, отправился на самоизоляцию, поскольку контактировал с Монсеном на сборах в Италии. Среди лыжников случаев заражения коронавирусом не зафиксировали.

В настоящее время сборная Норвегии готовится к зимним Олимпийским играм в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.