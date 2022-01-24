В сборной Норвегии по лыжным гонкам зафиксировали случай заражения коронавирусом
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Тренер Арильд Монсен, который отвечает за подготовку спринтеров в сборной Норвегии по лыжным гонкам, заразился коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-релизе национальной федерации.
«Мы все вчера были в шоке. Кроме того, нам жутко жаль Арильда, оказавшегося в такой ситуации», — сказал менеджер команды Эспен Бьервиг.
Эйрик Мюр Носсум, тренер дистанционной группы, отправился на самоизоляцию, поскольку контактировал с Монсеном на сборах в Италии. Среди лыжников случаев заражения коронавирусом не зафиксировали.
В настоящее время сборная Норвегии готовится к зимним Олимпийским играм в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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