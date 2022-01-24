Лыжники сборной России находились в одном отеле с норвежцами, чей тренер заразился ковидом

Лыжники сборной России, занимающиеся под руководством старшего тренера Юрия Бородавко, находились в одном отеле с представителями сборной Норвегии, чей тренер заразился ковидом. Об этом информирует matchtv.ru. Ранее сообщалось, что тренер Арильд Монсен, который отвечает за подготовку спринтеров в сборной Норвегии по лыжным гонкам, заразился коронавирусом на сборах в Италии.

По словам Бородавко, россияне не контактировали с норвежцами. Сегодня, 24 января, они проводят тренировку, все чувствуют себя хорошо.

«Нет, мы не пересекались с ними. Мы находимся в Пассо-ди-Лаваце с 9 января. 29 января мы летим из Милана в Китай», — добавил другой тренер сборной России Маркус Крамер, чьи подопечные проводят сбор в другом месте.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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