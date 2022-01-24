Иван Якимушкин рассказал, в какой гонке выступит на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Иван Якимушкин опубликовал пост, посвящённый своему участию в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«29-го числа вылетаем в Пекин. На Олимпиаде побегу классическую разделку, на неё сейчас и направлена вся подготовка. Всем большое спасибо за поддержку, надеюсь, будет чем порадовать», — написал Якимушкин.

Пост доступен в «инстаграме» Иван Якимушкина.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Классическая разделка состоится 11 февраля.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.



Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.