Александр Большунов рассказал, как сбежал из больницы ради участия в первой Олимпиаде

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как сбежал из больницы ради участия в своей первой Олимпиаде.

«Перед прошлой Олимпиадой я заболел, только примерно 27 января смог выписаться из больницы. Да и то с небольшим скандалом, потому что меня ещё не хотели отпускать. Сбежал ли оттуда? Ну, пришлось, поскольку чувствовал, что уже пора. Понимал, что если не сейчас, то потом уже будет поздно. Были условия, что если ты уедешь из больницы и заболеешь, то вся ответственность на тебе. Конечно, я пошёл на этот риск, поскольку вариантов не было», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.