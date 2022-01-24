Большунов: у нас почти до драки доходило, когда я просился на спринт в Корее
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Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как напросился в состав команды на спринтерскую гонку.
«То, что я в Пхёнчхане напросился на спринт, — это отдельная история. Практически до драки дело доходило. Если ты понимаешь, что можешь бороться за призы… Я тогда вечером Бородавко сказал: «Пока мы здесь сидим, там медали раздают».
Мне Юрий Викторович перед Олимпиадой говорил: «Если у Червоткина столько-то выиграешь, тогда подумаю ещё». Я выиграл, и тренер задумался: «Да, похоже, надо действовать», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.
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