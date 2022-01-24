Денис Спицов: в Пекине будет намного сложнее, чем в Пхёнчхане

Лыжник олимпийской сборной России Денис Спицов предполагает, что Игры в Пекине будут куда более сложными для российской команды, чем соревнования в Пхёнчхане четырьмя годами ранее.

«В Корее было гораздо проще, потому что никто от нас ничего не ждал. Мы туда ехали чисто участвовать. В этом году намного сложнее. Это главный старт четырёхлетия. Для меня последние чемпионаты мира прошли не очень удачно, и я стараюсь вообще не думать об этом», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Корея) в 2018 году Спицов завоевал две серебряные и одну бронзовую медали.

Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.