Денис Спицов: в Пекине будет намного сложнее, чем в Пхёнчхане

Лыжник олимпийской сборной России Денис Спицов предполагает, что Игры в Пекине будут куда более сложными для российской команды, чем соревнования в Пхёнчхане четырьмя годами ранее.
«В Корее было гораздо проще, потому что никто от нас ничего не ждал. Мы туда ехали чисто участвовать. В этом году намного сложнее. Это главный старт четырёхлетия. Для меня последние чемпионаты мира прошли не очень удачно, и я стараюсь вообще не думать об этом», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Корея) в 2018 году Спицов завоевал две серебряные и одну бронзовую медали.
Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.
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