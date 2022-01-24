Наталья Непряева: возможно, мне раньше не хватало уверенности

Лидер российской сборной по лыжным гонкам Наталья Непряева сравнила свою готовность к Олимпиаде в Пекине с соревнованиями четырёхлетней давности.
«В 2018 году был совершенно другой настрой. Тогда от нас ничего не ожидали. Просто бежали, как можем, без каких-либо целей. То есть получилось — круто. Возможно, мне раньше не хватало уверенности. Как сказала Елена Валерьевна (Вяльбе – прим. «Чемпионата»), я её в том году потеряла. Сейчас да, я действительно по-другому себя ощущаю, чем в начале сезона. Ты понимаешь, что была проведена колоссальная работа, а выхлопа не ощущаешь. Конечно, это заставляет задуматься, почему так», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что в январе 2022 года Непряева стала первой российской лыжницей, победившей в престижной многодневке «Тур де Ски».
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