Алексей Червоткин: то, что было в Корее, — это уже за плечами. Мы стали взрослее и мудрее

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, заслуженный мастер России Алексей Червоткин полагает, что российская команда по лыжным гонкам за прошедшие четыре года стала взрослее и мудрее.

«Как натворили чудес в Пхёнчхане? Ну, чудес ребята натворили. У меня там ничего не получилось, откровенно говоря. То, что было в Корее, — это уже за плечами. Прошёл новый четырёхлетний блок, мы стали взрослее, где-то умнее, мудрее. Остаётся две недели до соревнований в Пекине, и самое главное, чтобы не было никаких сбоев в подготовке», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.