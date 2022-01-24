Алексей Червоткин: то, что было в Корее, — это уже за плечами. Мы стали взрослее и мудрее
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, заслуженный мастер России Алексей Червоткин полагает, что российская команда по лыжным гонкам за прошедшие четыре года стала взрослее и мудрее.
«Как натворили чудес в Пхёнчхане? Ну, чудес ребята натворили. У меня там ничего не получилось, откровенно говоря. То, что было в Корее, — это уже за плечами. Прошёл новый четырёхлетний блок, мы стали взрослее, где-то умнее, мудрее. Остаётся две недели до соревнований в Пекине, и самое главное, чтобы не было никаких сбоев в подготовке», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».
Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.
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