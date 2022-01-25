Йохауг ответила на предположения Карлссон о своей нервозности

Норвежская лыжница Терезе Йохауг ответила одной из своих главных соперниц шведке Фриде Карлссон на предположения последней об излишней нервозности.

«Конечно, есть определённый мандраж перед Олимпиадой. Я думаю, что это не зависит от того, много вы соревновались или мало. Я в гонках уже далеко не первый год и знаю, что это такое. Но да, некоторая нервозность присутствует.

Между этапом Кубка мира в Давосе и стартом Олимпиады у меня получится более полутора месяцев без соревнований. Я должна винить саму себя, что пропустила «Тур де Ски», но никто не ожидал, что этап Кубка мира во Франции будет отменён. Я до сих пор знаю, что раньше я могла катить по лыжне быстро даже не принимая участия в соревнований. Так что думаю, что каких-то особых проблем не возникнет», — приводит слова Йохауг Aftonbladet.

Карлссон дважды обогнала Йохауг на этапах Кубка мира в этом сезоне. Женская программа Олимпийских игр начнётся 5 февраля со скиатлона, Йохауг, четырнадцатикратная чемпионка мира и трёхкратная обладательница «Хрустального глобуса», не имеет в своём послужном списке побед в личном зачёте на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Йохауг взяла длительную соревновательную паузу перед Играми-2022: норвежка пропустила этап Кубка мира в Дрездене (Германия), который прошёл с 18 по 19 декабря, а также многодневку «Тур де Ски».