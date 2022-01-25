Терезе Йохауг проведёт ночь с женихом перед поездкой на Олимпийские игры
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, что перед поездкой на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) намерена провести ночь со своим женихом Нильсом Якобом Хоффом, с которым она не так давно обручилась. По словам Йохауг, это будет в том случае, если ПЦР-тесты жениха на коронавирус дадут отрицательные результаты.
«Да, я собираюсь уехать домой и провести ночь дома. Он дважды сдаст ПЦР-тесты, прежде чем я приеду, так что мы в безопасности», — приводит слова Йохауг Dagbladet.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
Ранее лыжница сборной России Вероника Степанова показала, как тренируется перед Олимпиадой.
Новость по темеВероника Степанова: женственность-2022 — она такая
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
Комментарии
- 25 января 2022
-
11:05
-
11:00
-
10:43
-
10:16
-
09:32
-
07:38
-
04:54
-
02:11
- 24 января 2022
-
23:49
-
22:52
-
22:45
-
22:30
-
22:20
-
22:14
-
22:08
-
22:06
-
22:01
-
21:42
-
21:34
-
20:18
-
19:12
-
16:32
-
16:09
-
15:32
-
12:19
-
11:51
-
10:26
-
10:08
-
08:00
-
00:41
-
00:38
- 23 января 2022
-
23:49
-
19:45
-
16:49
-
16:39
Партнерский контент