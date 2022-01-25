Терезе Йохауг проведёт ночь с женихом перед поездкой на Олимпийские игры

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала, что перед поездкой на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) намерена провести ночь со своим женихом Нильсом Якобом Хоффом, с которым она не так давно обручилась. По словам Йохауг, это будет в том случае, если ПЦР-тесты жениха на коронавирус дадут отрицательные результаты.

«Да, я собираюсь уехать домой и провести ночь дома. Он дважды сдаст ПЦР-тесты, прежде чем я приеду, так что мы в безопасности», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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