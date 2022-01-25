Нортуг: русские выбрали более простой маршрут отправки на ОИ. Их решение лучше норвежского

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг сравнил способы отправки на Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай), которые выбрали сборные России и Норвегии, которые в настоящее время находятся на сборах в Италии.
«Они (норвежцы. — Прим. «Чемпионата») сейчас здесь, в Зайзер-Альме, потом поедут на микроавтобусах в Мюнхен, потом регулярными рейсами улетят в Осло, проведут там 24 часа, а вечером отправятся в Китай. Как по мне, надо меньше времени проводить в аэропортах и избегать регулярных рейсов. Норвежского маршрута следует избегать», — приводит слова Нортуга TV2.
Сборная России из Зайзер-Альма отправится в Милан, а оттуда вылетит в Китай.
«У русских более простой маршрут, который означает встречу с меньшим количеством людей, а значит, и риск заражения меньше. Это решение лучше норвежского», — добавил Петтер.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
- 25 января 2022
-
11:05
-
11:00
-
10:43
-
10:16
-
09:32
-
07:38
-
04:54
-
02:11
- 24 января 2022
-
23:49
-
22:52
-
22:45
-
22:30
-
22:20
-
22:14
-
22:08
-
22:06
-
22:01
-
21:42
-
21:34
-
20:18
-
19:12
-
16:32
-
16:09
-
15:32
-
12:19
-
11:51
-
10:26
-
10:08
-
08:00
-
00:41
-
00:38
- 23 января 2022
-
23:49
-
19:45
-
16:49
-
16:39