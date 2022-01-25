Нортуг: русские выбрали более простой маршрут отправки на ОИ. Их решение лучше норвежского

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг сравнил способы отправки на Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай), которые выбрали сборные России и Норвегии, которые в настоящее время находятся на сборах в Италии.

«Они (норвежцы. — Прим. «Чемпионата») сейчас здесь, в Зайзер-Альме, потом поедут на микроавтобусах в Мюнхен, потом регулярными рейсами улетят в Осло, проведут там 24 часа, а вечером отправятся в Китай. Как по мне, надо меньше времени проводить в аэропортах и избегать регулярных рейсов. Норвежского маршрута следует избегать», — приводит слова Нортуга TV2.

Сборная России из Зайзер-Альма отправится в Милан, а оттуда вылетит в Китай.

«У русских более простой маршрут, который означает встречу с меньшим количеством людей, а значит, и риск заражения меньше. Это решение лучше норвежского», — добавил Петтер.

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