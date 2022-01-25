Восьмерым лыжникам сборной Норвегии отложили вылет на Олимпиаду из-за ковида у тренера
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Всем восьмерым лыжникам мужской сборной Норвегии, которые попали в олимпийский состав национальной команды, отложили вылет на Олимпиаду в Пекин из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на Норвежскую лыжную ассоциацию.
Выяснилось, что все лыжники мужской сборной контактировали с Монсеном, и поэтому вылет команды на Игры отложили. Изначально планировалось, что спортсмены вылетят в Пекин 27 января, теперь дату перенесли на 31 января.
Напомним, в состав мужской сборной Норвегии на ОИ вошли Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и Сьюр Рёте.
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