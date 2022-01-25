Елена Вяльбе не попала в состав российской делегации на Олимпиаду-2022 в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе не попала в состав российской делегации на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
В составе официальных лиц в разделе «Лыжные гонки» присутствует 26 человек, однако Елены Вяльбе среди них нет. Она должна поехать на Олимпиаду как член Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). При этом в составе олимпийской делегации России присутствует сервисёр национальной команды Урмас Вяльбе, бывший муж Елены.
Всего в состав российской делегации на Олимпиаду-2022 в Пекине вошёл 461 человек, в том числе 212 спортсменов.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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