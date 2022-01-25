Вероника Степанова высказалась о положительных COVID-тестах спортсменов перед Олимпиадой

Российская лыжница Вероника Степанова, вошедшая в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине, высказалась о возможности заражения коронавирусом накануне Игр.
«Сегодня журналист из норвежской газеты спросил, как я себя чувствую, читая о том, что в разных командах перед Олимпиадой спортсмены и тренеры сдают положительные COVID-тесты (западные медиа вообще не любят длинные интервью — их интересует мнение по конкретному вопросу на злобу дня)
Вот что я ему ответила: «Я не паникую. Никогда. Последние новости — норвежский тренер Арильд Монсен, польская лыжница и др. сдали положительные тесты, а вся остальная команда негативна — показывают, что это лотерея. Я предпринимаю максимальные меры предосторожности и надеюсь на лучшее», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».
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