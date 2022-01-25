Олимпийский комитет России объяснил отсутствие Елены Вяльбе в составе делегации на ОИ-2022

Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал отсутствие Президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира Елены Вяльбе в составе российской делегации на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
«Спешим всех успокоить! Отсутствие Президента ФЛГР Елены Вяльбе в списке Команды ОКР обусловлено тем, что она аккредитована на Игры от Международной федерации лыжного спорта (FIS). В Пекине Елена Валерьевна будет вместе с командой», — написали в официальном телеграм-канале ОКР.
Всего в состав российской делегации на Олимпиаду-2022 в Пекине вошёл 461 человек, в том числе 212 спортсменов. Соревнования лыжников начнутся 5 февраля, женщины разыграют медали в скиатлоне.
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