Елена Вяльбе: каждая Олимпиада — война. А какая может быть война без своего руководителя?

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила своё отсутствие в составе российской делегации на зимние Олимпийские игры 2022 года и рассказала, в каком качестве будет присутствовать в Пекине.
«Лечу ли я в Пекин? Конечно! А вы предлагаете мне сидеть дома в комфортных условиях? Каждая Олимпиада — очередная война. А какая может быть война без своего руководителя? Это неправильно. Еду в Пекин, это даже не обсуждается — какими бы тяжёлыми условия там ни были.
Я еду от FIS. Скорее всего, с командой будет возможно только дистанционное общение — рация, скайп. Но сборная всё равно должна знать, что я рядом. Да и ещё посмотрим. В Корее тоже думали, что не увидимся, а в итоге всё было нормально», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».
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