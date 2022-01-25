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Нортуг назвал альтернативный состав сборной Норвегии на ОИ. Петтер готов пробежать марафон

Нортуг назвал альтернативный состав сборной Норвегии на ОИ. Петтер готов пробежать марафон
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг сформировал альтернативный состав мужской сборной Норвегии на Олимпийские игры – 2022 на случай, если основная команда не сможет вылететь в Пекин (Китай) из-за коронавируса.

Ранее положительный тест на COVID-19 сдал тренер норвежских спринтеров Арильд Монсен. Позднее восемь его подопечных были признаны близкими контактами и отправлены на карантин. Изначально планировалось, что спортсмены вылетят в Пекин 27 января, теперь дату перенесли на 31 января.

«Дидрик Тёнсет, Эвен Нортуг, Ховард Мосебю, Маттис Стенсхаген, Томас Хёлланд Ларсен, Микаэль Гуннульфсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Финн Хоген Крог. Запасной: Петтер Нортуг. Встану на последний этап эстафеты к Калле Хальфварссону и пробегу 50 км», — написал норвежец в своём «твиттере».

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