В Норвегии анонсировали пресс-конференцию с лыжниками, попавшими на карантин перед ОИ-2022

Пресс-атташе сборной Норвегии по лыжным гонкам Гро Эйде рассказала, когда олимпийцы, попавшие в карантин, проведут онлайн-встречу с журналистами.
Ранее положительный тест на COVID-19 сдал тренер норвежских спринтеров Арильд Монсен. Позднее восемь его подопечных были признаны близкими контактами и отправлены на карантин. Изначально планировалось, что спортсмены вылетят в Пекин 27 января, теперь дату перенесли на 31 января.
«Основываясь на ранее опубликованной информации о ситуации с инфекцией у наших олимпийских спортсменов в тренировочном лагере в Италии, мы просим понять, что нам понадобится больше времени для того, чтобы подготовиться к онлайн-встрече с журналистами. Это произойдёт не раньше утра среды (27 января)», — приводит слова Эйде Dagbladet.
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