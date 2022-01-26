«Получилось ужасно». Шведские лыжницы покрасили волосы перед Олимпиадой в Пекине

Шведские лыжницы Анна Дювик и Майя Дальквист рассказали об эксперименте с волосами, на который они пошли перед Олимпиадой в Пекине.
«Я хотела немного осветлить волосы. Думала, перед Олимпиадой это будет отлично. Но всё пошло не так хорошо. Теперь я, пожалуй, добавлю розовый оттенок», — приводит слова Дювик Expressen.
«После первого нанесения краски мои волосы стали жёлтыми. Это было ужасно. Это было просто плохо. Я почти плакала. Мы стали паниковать. Только сейчас я могу наконец выйти к людям. Не могу сказать, что теперь я полностью удовлетворена, но это лучше, чем жёлтые волосы», — призналась Дальквист.
Фото Майи Дальквист можно посмотреть в её «инстаграме».
Дювик и Дальквист вошли в состав сборной Швеции на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые стартуют 4 февраля.
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