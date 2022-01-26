Вероника Степанова не исключила использования запрещённого фтора на ОИ-2022 в Пекине
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21-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова высказала мнение, что многие будут использовать запрещённый Международной федерацией лыжного спорта (FIS) фтор C8 на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Напомним, в Китае нет запрета на фтор C8, который входит в состав многих смазочных материалов.
«Если Китай разрешает использование продуктов с фтором C8, то все, у кого есть доступ к этой смазке, будут использовать её на Олимпиаде, если она будет лучшим вариантом на лыжне. Такова реальность», — приводит слова Вероники Степановой норвежское издание Dagbladet.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
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