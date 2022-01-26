Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Менеджер сборной Норвегии объяснил, почему ожидает отказа от запрещённого фтора на ОИ-2022

Менеджер сборной Норвегии объяснил, почему ожидает отказа от запрещённого фтора на ОИ-2022
Комментарии

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал слова лыжницы сборной России Вероники Степановой. Ранее Степанова высказала мнение, что многие будут использовать запрещённый Международной федерацией лыжного спорта (FIS) фтор C8 на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Напомним, в Китае нет запрета на фтор C8, который входит в состав многих смазочных материалов.

По словам Бьервига, он ожидает, что команды откажутся использовать запрещённый фтор по причине добросовестности.

«Мы все добросовестно подписали бумагу, что мы не должны использовать этот фтор. FIS сказала, что это запрещено. Я ожидаю, что все будут настолько высокоморальны, что не будут им пользоваться», — приводит слова Бьервига норвежское издание Dagbladet.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022