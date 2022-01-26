В сборной Норвегии по лыжным гонкам зафиксировали коронавирус среди спортсменов

В сборной Норвегии по лыжным гонкам, которая в настоящее время находится на сборах в Италии, где готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, зафиксировали коронавирус среди лыжников. Об этом сообщает норвежское издание NRK. Кто именно заразился коронавирусом, не говорится.

Ранее сообщалось, что лыжницам женской сборной Норвегии, которые попали в олимпийский состав национальной команды, отложили вылет на Олимпиаду в Пекин из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. До этого аналогичное решение было принято в отношении мужской сборной. Изначально планировалось, что спортсмены вылетят в Пекин 27 января, теперь дату перенесли на 31 января.

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