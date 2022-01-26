В сборной Норвегии по лыжным гонкам прокомментировали коронавирус среди спортсменов

В сборной Норвегии по лыжным гонкам прокомментировали то, что лыжницы национальной команды Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг, которые на сборах в Италии готовились к Олимпиаде-2022 в Пекине, заразились коронавирусом.
«Очень обидная ситуация для команды. Тем, кого это коснулось, очень обидно.
Все живут на расстоянии друг от друга. Мы сосредоточились на этом, мы своего рода маленькие «пузыри» — у нас есть возможность поступить так. Мы строго соблюдаем итальянские правила в отношении самоизоляции.
Все будут изолированы от инфицированных. В ближайшие дни мы станем интенсивно отслеживать инфекцию, чтобы узнать, будут ли ещё заражения», — приводит слова доктора сборной Норвегии Ойстейна Андерсена NRK.
«Это тяжело. Но известно, что спортсменки в хорошем настроении. Те, кто здоров, тренируются и остаются сосредоточенными на Олимпиаде. Но, конечно, испытывают неуверенность, которая возникает на фоне инфекции в команде», — добавил менеджер национальной команды Эспен Бьервиг.
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