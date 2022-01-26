Тренер сборной России назвал подопечного, который может победить Йоханнеса Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер назвал лыжника, который, по его мнению, может победить трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Крамер выделил двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, который занимается в его группе.

«Клебо был в прекрасной форме на «Тур де Ски». Он был очень силён как в спринте, так и в дистанционных гонках. Но я уверен, что его можно победить, особенно на длинных дистанциях. В нашей команде есть такой парень, Устюгов, кто может это сделать. Мы приложим максимальные усилия», — сказал Крамер в интервью, выложенном в YouTube-канале Fondo Italia.

В настоящее время спортсмены готовятся к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.