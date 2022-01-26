Тренер сборной России назвал подопечного, который может победить Йоханнеса Клебо
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер назвал лыжника, который, по его мнению, может победить трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Крамер выделил двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, который занимается в его группе.
«Клебо был в прекрасной форме на «Тур де Ски». Он был очень силён как в спринте, так и в дистанционных гонках. Но я уверен, что его можно победить, особенно на длинных дистанциях. В нашей команде есть такой парень, Устюгов, кто может это сделать. Мы приложим максимальные усилия», — сказал Крамер в интервью, выложенном в YouTube-канале Fondo Italia.
В настоящее время спортсмены готовятся к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.
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