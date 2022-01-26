Эрик Вальнес: сложно понять, откуда в сборной Норвегии коронавирус. Есть разные версии

Лыжник сборной Норвегии Эрик Вальнес высказался о ситуации в команде после положительных тестов на коронавирус у трёх человек.

В понедельник пришло подтверждение, что тренер сборной Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Вальнес не контактировал ни с кем из них.

«Чувствую себя в полной безопасности. Буду удивлён, если это не так. Сложно понять, откуда в нашей команде коронавирус. Есть разные версии. Мы должны заботиться о себе сами и делать всё возможное, чтобы попасть в Китай. Мы полны энтузиазма.

Думаю, что поеду на Олимпиаду. Хотя ситуация сложна тем, что мы не знаем, откуда берётся инфекция. Это не очень здорово, когда всё так неожиданно. Мы хорошо защищались от инфекции, но, тем не менее, заражаемся бессимптомно. Это как в какой-то игре», — приводит слова Вальнеса TV2.