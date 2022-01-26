«Это видео заслуживает публикации!» Александр Большунов показал живую природу

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился в «Инстаграме» кадрами живой природы. Камера спортсмена запечатлела большой выводок косулей.

«Это видео заслуживает публикации! Живая природа, глазами камеры», — подписал впечатляющие кадры Большунов.

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Большунова.

25-летний Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски». Александр вошёл в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), которые стартуют 4 февраля.