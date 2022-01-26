«Им просто не повезло». Хелене Марие Фоссесхолм — о коронавирусе у норвежских лыжниц

Лыжница сборной Норвегии Хелене Марие Фоссесхолм высказалась о ситуации в команде после положительных тестов на коронавирус у трёх человек.

В понедельник пришло подтверждение, что тренер сборной Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Фоссесхолм контактировала с Венг.



«Невероятно грустно за тех, кто заразился коронавирусом. Я им сочувствую. Это просто шокирует. Это некая случайность. Им просто не повезло.

Боюсь ли я? Нет смысла бояться. Если плохо спишь ночью и находишься в состоянии стресса, то ещё больше подвержен заболеваниям. Стараюсь относиться к этому спокойно. Цель – добраться до Пекина, а там хорошо сделать свою работу. Пока тренируюсь, ем, отдыхаю.

Мне легко говорить, что им не повезло, мы просто обязаны их поддержать. Здорово попасть на Олимпиаду. Жаль, что их мечта может превратиться в прах», — приводит слова Фоссесхолм TV2.