Группа Юрия Бородавко покинула отель, где находились заражённые ковидом норвежцы

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что его тренировочная группа покинула отель, в котором находились представители сборной Норвегии, чей тренер Арильд Монсен заразился ковидом.

Позднее положительные результаты тестов на COVID-19 пришли двум членам олимпийской сборной Норвегии – лыжницам Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Из-за случаев заражения команда Норвегии отправится в Пекин (Китай) позднее, чем планировалось, 31 января.

«Эта новость стала для нас шоком. Мы решили, что будет правильнее найти новое место жительства. Сейчас лыжники живут в небольшом отеле поблизости. Здесь меньше людей. Я надеюсь, что больше никто не заразится. Очень жаль двух норвежских спортсменок», — приводит слова Бородавко TV2.

Подопечными Бородавко являются Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Наталья Непряева.