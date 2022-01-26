Вяльбе: хорошей Олимпиады не получится. Добравшиеся до Пекина уже вытянут счастливый билет

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию вокруг сборной Норвегии, где две лыжницы и один тренер сдали положительные тесты на коронавирус перед вылетом на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

В понедельник пришло подтверждение того, что тренер сборной Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Из-за случаев заражения команда Норвегии отправится в Пекин позднее, чем планировалось, 31 января.

«Хороших Олимпийских игр не получится. Похоже, тот, кто доберётся до Пекина, уже вытянет счастливый билет. Было бы лучше отложить Олимпиаду на год в надежде на то, что ситуация с инфекцией улучшится. Но, конечно, сейчас это делать уже слишком поздно. Представьте себе, что вам не повезёт так же, как двум норвежским лыжницам», — приводит слова Вяльбе TV2.