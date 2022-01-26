«Я их не боюсь». Британский лыжник заявил, что готов победить Клебо и Большунова

Британский лыжник Джеймс Клагнет высказался о борьбе с лидерами – россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

Клагнет вошёл в состав олимпийской сборной Великобритании. Джеймс выступил на трёх этапах Кубка мира в сезоне-2021/2022. Дважды преодолел квалификацию в коньковом спринте, но в четвертьфинале занял последнее место. В командном спринте в Дрездене вместе с соотечественником Эндрю Янгом он стал шестым. В гонке на 15 км свободным стилем в Давосе показал 48-й результат.



«Раньше я считал Клебо и Большунова кумирами, а теперь выступаю и борюсь с ними. Очень уважаю эти парней. Они пытаются меня запугать, потому что я сильно прибавил в последние годы. Но я их не боюсь. Думаю, они забывают, что мы здесь. В этом наша сила — они сбрасывают нас со счетов, и тем лучше для нас. Мы можем их победить в их же игре, находясь в статусе аутсайдеров», — приводит слова Клагнета Yahoo Sports.