Клебо впервые высказался о положительных ковид-тестах в сборной Норвегии перед ОИ-2022

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый сложившейся ситуации с коронавирусом в стане норвежской команды.

В понедельник пришло подтверждение того, что тренер спринтерской группы Арильд Монсен заразился коронавирусом. Из-за чего вся команда, в том числе Клебо, изолировалась в номерах гостиницы. Позднее стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Из-за случаев заражения команда Норвегии отправится в Пекин позднее, чем планировалось, 31 января.

«Последние пару дней были очень особенными, и, похоже, следующие дни будут такими же. Как многие из вас, вероятно, слышали, COVID-19 оставил свой след в нашем тренировочном лагере здесь, в Италии.

Публикация доступна на странице Йоханнеса Клебо в «Инстаграме».

Сейчас мы ждём новых результатов тестов и живём в полной изоляции. Мы должны принять это и просто сосредоточиться на Олимпийских играх. «Не стоит тратить свою энергию на то, что вы не можете изменить» — я стараюсь придерживаться этой мысли, это именно то, что нужно в ситуации, в которой я сейчас нахожусь.

Мы сделали всё, что могли, чтобы держаться от ковида подальше. Сейчас просто скрещиваем пальцы и надеемся на лучшее», — написал Клебо в своём «инстаграме».