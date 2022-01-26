«Не те зрители». Норвежский горнолыжник разочарован, что ОИ отдали России, Корее и Китаю

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 2019 года норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен высказался о проведении последних зимних Олимпийских игр в России, Корее и Китае.
«Для 98 процентов спортсменов было бы проще, если бы Олимпиаду принимала Европа. Вижу, что многие также говорят и о других причинах, помимо коронавируса, почему Игры не должны проводиться в Китае. К сожалению, моя первая Олимпиада прошла в Сочи, вторая — в Пхёнчхане, а третья будет в Пекине. Пожалуй, ни в одном из этих мест нет такой атмосферы, как в Лиллехаммере. В Сочи были не те зрители, в Пхёнчхане тоже, и, вероятно, ситуация повторится в Китае.
Нынешнюю ситуацию можно сравнить с подбрасыванием монетки. Шансы — 50 на 50. Я жду, когда в газетах напишут, что спортсмену из Норвегии не разрешают поехать на Олимпиаду из-за коронавируса. Если все ребята смогут поехать, это, пожалуй, будет ещё большее достижение, чем Иисус, гуляющий по воде», — приводит слова Кристофферсена TV2.
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