Норвежская лыжница, заразившаяся ковидом перед вылетом на ОИ, обратилась к болельщикам

Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво, заразившаяся коронавирусом перед Олимпийскими играми – 2022, опубликовала в «Инстаграме» пост, где обратилась к болельщикам.

Напомним, 24 января пришло подтверждение того, что тренер спринтерской группы Арильд Монсен заразился коронавирусом. Из-за этого вся команда изолировалась в номерах гостиницы, так как близко контактировала с Монсеном. 26 января стало известно о положительных тестах у Кальво и Хейди Венг. Из-за случаев заражения команда Норвегии отправится в Пекин (Китай) позднее, чем планировалось — 31 января.

Публикация доступна в «инстаграме» Анне Кьерсти Кальво.

«Прошедший день был очень трудным. Кажется совершенно нереальным споткнуться на финишной прямой. По большому счёту, это «просто» Олимпиада. Но, вероятно, пройдёт не один день, прежде чем я с этим свыкнусь. Спасибо вам за поддержку, она лечит моё сердце», — написала Кальво в своём «инстаграме».

В комментариях Кальво поддержали Терезе Йохауг, Эмиль Иверсен, биатлонистка Тириль Экхофф, Ханс Кристер Холунд, Дидрик Тёнсент и другие.