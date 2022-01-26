Александр Бессмертных: раньше все боялись допинг-пробы, а теперь ПЦР-теста

Серебряный призёр Игр в Сочи по лыжным гонкам Александр Бессмертных поделился мнением по поводу заболеваний коронавирусом среди участников Олимпиады 2022 года в Пекине.
«Ситуация сейчас очень странная, если честно. Все сидим на пороховой бочке. Сегодня готовишься, а завтра у тебя или у кого-то из команды положительный ПЦР-тест — и до свидания, Олимпиада. При этом ты можешь чувствовать себя хорошо, и не до конца понятно, болеешь ты на самом деле или нет. Известен лишь результат анализа. Раньше все боялись допинг-пробы, а теперь ПЦР-теста.
Многие в Пекин ещё не прилетели, а уже испытывают проблемы. В Китае тесты, думаю, вообще каждый день будут брать. И никто не знает, чем всё это закончится. Кроме того, не угадаешь, как поведут себя в такой ситуации страны. Некоторые и вовсе могут отказаться от участия, если половина команды окажется вне турнира из-за ковида. Смысл тогда туда ехать?» — приводит слова Бессмертных RT.
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