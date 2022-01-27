Легендарный прыгун на лыжах с трамплина Янне Ахонен признался в алкоголизме

Пятикратный чемпион мира 44-летний прыгун с трамплина финн Янне Ахонен рассказал о своих проблемах с алкоголем.

«Я выздоравливающий алкоголик, трезвею день ото дня. В 2013 году я добровольно решил бросить пить. Понял и признал, что выпивал не в разумных пределах. Я закрыл пробку и не чувствовал, что мне нужна чья-то помощь с этим.

Прошлой весной я оказался в ситуации, когда моя пробка немного приоткрылась. Думал, что здесь такого: немного пива с друзьями и даже не опьянею. Думал, что за восемь лет всё изменилось, и ничего не будет. Но всё оказалось так же, как и 8 лет назад.

После этого я понял и смирился с тем, чтобы принять помощь со стороны. Теперь я трезвенник», — приводит слова Ахонена Ilta-Sanomat.