Первый COVID-тест лыжницы Степановой перед Олимпиадой-2022 негативный

Российская лыжница Вероника Степанова, вошедшая в состав сборной России на ОИ-2022 в Пекине сообщила о своём первом отрицательном COVID-тесте на коронавирус для допуска на Олимпиаду.
Вероника процитировала в своём «инстаграме» слова Пьера де Кубертена: «Самое главное на Олимпийских играх — не победа, а участие».
Также она эмоционально прокомментировала озабоченность своим состоянием перед Играми.
«С каждым днем и с каждой новостью слова родоначальника современных Олимпийских игр всё ближе к сердцу. Сегодня сдала негативный PCR тест, первый «зачётный» для допуска на Олимпиаду. А пока ждала результат, не выдержала и сделала сама себе антиген-тест. Такие дела ...» — написала Степанова.
Напомним, ранее Вероника рассказала о том, что предпринимает максимальные меры предосторожности.
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