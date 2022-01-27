Дмитрий Губерниев отреагировал на видео Александра Большунова в «Инстаграме»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом чемпиона мира 2021 года в скиатлоне, лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее Большунов поделился кадрами живой природы. Камера спортсмена запечатлела большой выводок косуль. «Это видео заслуживает публикации! Живая природа глазами камеры», — подписал он кадры.
«Саундтрек только поменять надо», — написал Губерниев в комментариях.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Большунова.
25-летний Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски». Александр вошёл в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), которые стартуют 4 февраля.
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