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Эстонскую биатлонистку угрожали убить после неудачной гонки

Эстонскую биатлонистку угрожали убить после неудачной гонки
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Биатлонистка сборной Эстонии Тюли Томингас, которая выступит на Олимпиаде в Пекине, получила в свой адрес угрозу убийства.

Инцидент произошёл после выступления команды Эстонии в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве, пишет Postimees.

После того как эстонки заняли в эстафетной гонке 15-е место, человек под ником Alekseyjovanovic оставил в «инстаграме» Томингас сообщения, в которых обещал убить её и её семью. Хотя можно предположить, что речь идёт о пустых словах, для спортсменки это стало неприятным инцидентом.

«Угроза убийством. Кажется, что этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я просто не нахожу.

Для меня моё выступление сравнимо с ударом ножа в сердце, я подвела всю команду. После финиша я просто расплакалась в раздевалке. В какой-то момент ко мне подошёл представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слёзы. Спасибо ему, я сумела собраться и выйти к журналистам», — рассказала Тюли Томингас.

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Источник: Postimees

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