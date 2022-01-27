Эстонскую биатлонистку угрожали убить после неудачной гонки

Биатлонистка сборной Эстонии Тюли Томингас, которая выступит на Олимпиаде в Пекине, получила в свой адрес угрозу убийства.



Инцидент произошёл после выступления команды Эстонии в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве, пишет Postimees.



После того как эстонки заняли в эстафетной гонке 15-е место, человек под ником Alekseyjovanovic оставил в «инстаграме» Томингас сообщения, в которых обещал убить её и её семью. Хотя можно предположить, что речь идёт о пустых словах, для спортсменки это стало неприятным инцидентом.



«Угроза убийством. Кажется, что этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я просто не нахожу.



Для меня моё выступление сравнимо с ударом ножа в сердце, я подвела всю команду. После финиша я просто расплакалась в раздевалке. В какой-то момент ко мне подошёл представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слёзы. Спасибо ему, я сумела собраться и выйти к журналистам», — рассказала Тюли Томингас.