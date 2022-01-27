Петтер Нортуг и девушка Клебо отреагировали на пост Йоханнеса о сборной с помощью эмодзи

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг и Пернилла Досвик, девушка лыжника Йоханнеса Клебо, отреагировали на пост трёхкратного олимпийского чемпиона о ситуации с коронавирусом в команде перед Олимпиадой в Пекине.

В начале недели стало известно о положительном тесте у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Вся команда, включая Клебо, была изолирована. Из-за случаев заражения сборная Норвегии отправится в Пекин позднее, чем планировалось – 31 января.



Йоханнес в своём «инстаграме» написал: «Сейчас мы ждём новых результатов тестов и живём в полной изоляции. Мы должны принять это и просто сосредоточиться на Олимпийских играх. «Не стоит тратить свою энергию на то, что вы не можете изменить» — я стараюсь придерживаться этой мысли, это именно то, что нужно в ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Мы сделали всё, что могли, чтобы держаться от ковида подальше. Сейчас просто скрещиваем пальцы и надеемся на лучшее».

Нортуг и Досвик в комментарии к посту Йоханнеса разместили эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Йоханнеса Клебо