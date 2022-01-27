«Сложно найти слова утешения». Терезе Йохауг — о ситуации с Кальво и Венг
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Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о ситуации с обнаружением коронавируса у её партнёрш по сборной — Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.
«Сложно найти слова утешения в такой ситуации. Ты стараешься быть хорошей партнёршей по команде и поддерживаешь их, но это неописуемая ситуация. Мы делали всё, что в наших силах. Предпринимали все меры предосторожности, но всё контролировать невозможно», — приводит слова Йохауг TV2.
В связи с ситуацией с коронавирусом вылет сборной Норвегии по лыжным гонкам в Пекин был перенесён на 31 января. Открытие зимних Олимпийских игр запланировано на 4 февраля.
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