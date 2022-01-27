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«Ставлю на тебя на 30 км». Британский лыжник поддержал норвежку, заразившуюся COVID-19

«Ставлю на тебя на 30 км». Британский лыжник поддержал норвежку, заразившуюся COVID-19
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Британский лыжник Эндрю Масгрэйв поддержал норвежку Анне Кьерсти Кальво, которая заразилась коронавирусом. По всей видимости, она не сможет выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Кальво после сдачи положительного теста на COVID-19 опубликовала пост в «Инстаграме». Она обратилась к болельщикам, поблагодарив их за поддержку. Также спортсменка выразила глубокое сожаление в связи с ситуацией. «Вероятно, пройдёт ещё не один день, прежде чем я с этим свыкнусь», — написала Кальво.

«Ставлю деньги на тебя на 30 км. Я верю в тебя», — написал в комментариях Масгрэйв.

24 января пришло подтверждение, что тренер спринтерской группы Арильд Монсен заразился коронавирусом. Из-за этого вся команда изолировалась в номерах гостиницы, так как близко контактировала с Монсеном. 26 января стало известно о положительных тестах у Кальво и Хейди Венг. Из-за случаев заражения команда Норвегии отправится в Пекин (Китай) позднее, чем планировалось — 31 января.

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