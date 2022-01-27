18-летний Илья Маньков: соперников не обожествляем, с любым можно бороться

18-летний Илья Маньков, который дебютирует на Олимпийских играх — 2022 в прыжках на лыжах с трамплина, рассказал об ожиданиях от старта в Пекине.
«В детстве моим кумиром был словенский прыгун Петр Превц. Наблюдал за ним и мечтал выступать как он. Сейчас такого нет, нужно самому становиться примером. Соперников не обожествляем, с любым можно бороться, всё придёт со временем и опытом. К Олимпиаде тоже примерно так и относимся — не делаем из неё что-то сверхважное, представляем, что это обычный этап Кубка мира.
Волнуюсь ли я перед стартом? Особых ритуалов у меня нет, просто стараюсь не думать об этом. За сутки до соревнований стараюсь переключаться: играем в футбол, баскетбол и прочие игры, за пару минут до прыжка делаю дыхательную гимнастику — и всё это работает», — приводит слова Манькова «Комсомольская правда – Екатеринбург».
Программа прыжков с трамплина начинается 5 февраля. Выступит ли Маньков в командном первенстве, будет зависеть от личных стартов.
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