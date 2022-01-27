Клебо отказался прокомментировать для СМИ ситуацию с коронавирусом в сборной Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отказался прокомментировать для СМИ ситуацию в команде после положительных тестов на коронавирус у трёх человек, сообщает Dagbladet.
В понедельник пришло подтверждение того, что тренер сборной Норвегии Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.
Единственное, что услышали от Клебо журналисты, поджидавшие его у отеля: «Извините, ничего не скажу».
Ранее Клебо прокомментировал ситуацию на своей странице в «Инстаграме».
«Сейчас мы ждём новых результатов тестов и живём в полной изоляции. Мы должны принять это и просто сосредоточиться на Олимпийских играх. «Не стоит тратить свою энергию на то, что вы не можете изменить» — я стараюсь придерживаться этой мысли, это именно то, что нужно в ситуации, в которой я сейчас нахожусь.
Мы сделали всё, что могли, чтобы держаться от ковида подальше. Сейчас просто скрещиваем пальцы и надеемся на лучшее», — написал Клебо.
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